Мінагрополітики запустило інтерактивний звіт з ринку купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
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"Ми повністю відкриваємо суспільству всі дані про земельні відносини в режимі реального часу. Така система вже давно представлена на сайті Держгеокадастру. Тепер у дещо модифікованому вигляді вона є і на сайті Мінагрополітики", - розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Тарас Дзьоба.
За його словами, інтерактивний звіт з узагальненими відомостями на сайті Мінагрополітики включає інформацію про загальну кількість угод, площі ділянок, їх загальну вартість і медіанну ціну за 1 га; загальну площу ділянок по кожній з областей, також загальну вартість земельних ділянок та їх середню ціну; динаміку купівлі-продажу за останні три місяці; аналіз показників за розміром земельної ділянки та цільовим призначенням.
"Завдяки цим даним можна побачити, наскільки варіативна ціна, і як вона відрізняється в тих чи інших територіальних громадах", – зазначив Дзьоба.
Ринок землі в Україні:
- 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
- Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
- Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.
- 2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.
- За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.
- 16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.
- Раніше в уряді прогнозували, що вартість сільськогосподарської землі в Україні досягне близько 50 тис. гривень за гектар.