Українці зможуть відстежувати всі дані про земельні відносини в режимі реального часу.

Мінагрополітики запустило інтерактивний звіт з ринку купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"Ми повністю відкриваємо суспільству всі дані про земельні відносини в режимі реального часу. Така система вже давно представлена на сайті Держгеокадастру. Тепер у дещо модифікованому вигляді вона є і на сайті Мінагрополітики", - розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Тарас Дзьоба.

За його словами, інтерактивний звіт з узагальненими відомостями на сайті Мінагрополітики включає інформацію про загальну кількість угод, площі ділянок, їх загальну вартість і медіанну ціну за 1 га; загальну площу ділянок по кожній з областей, також загальну вартість земельних ділянок та їх середню ціну; динаміку купівлі-продажу за останні три місяці; аналіз показників за розміром земельної ділянки та цільовим призначенням.

"Завдяки цим даним можна побачити, наскільки варіативна ціна, і як вона відрізняється в тих чи інших територіальних громадах", – зазначив Дзьоба.

Ринок землі в Україні: