Середня вартість землі в жовтні зросла до майже 44 тисяч гривень за гектар.

Середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі по Україні вже зросла до майже 44 тисяч гривень, в той же час, вартість такої землі в Києві сягає 240 тисяч гривень.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на прес-конференції, присвяченій 100 дням роботи ринку землі.

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"Середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі станом на жовтень становить 43 тисячі 879 грн. Вартість землі для ведення товарного с/г виробництва сягає 32 тисячі 857 грн, а для особистого селянського господарства – 33 тисячі грн. У той же час, у нас є Київська область, де середня ціна одного гектара с/г землі становить 240 тисяч грн", – сказав міністр.

Як зазначив Лещенко, такі землі в Києві та містах-супутниках, очевидно, не будуть використані для сільськогосподарських потреб.

За словами міністра, зараз учасники ринку землі формують на сільськогосподарські ділянки ціни, які зросли майже вдвічі з моменту зняття мораторію на продаж.

Так, ще в липні 2021 року мінімальна середня ціна на с/г землю становила близько однієї тисячі доларів за гектар.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.

Раніше в уряді прогнозували, що вартість сільськогосподарської землі в Україні досягне близько 50 тис. гривень за гектар.

Автор: Ганна Нагорна