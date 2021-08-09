Більшість українців вважають, що дохід представників середнього класу має бути більшим за 22 тис. гривень в місяць.

Лише 1% українців вважають себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) відносять себе до категорії бідних.

Про це свідчать дані звіту "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів" за 2020 рік Державної служби статистики.

Згідно зі звітом, до представників середнього класу себе зараховують лише 1% домогосподарств, до небідних, але ще не середнього класу – 31,9%, до бідних – 67,1%.

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При цьому, в графі для тих, хто зараховує себе до заможних, стоїть прочерк.

Оцінюючи рівень своїх доходів за минулий рік, 11,8% українців відповіли, що доходів було достатньо і вдалося робити заощадження, 48,4% – достатньо, але заощаджень не робили, 36,6% – постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, окрім харчування.

Ще 3,2% українцям не вдалося забезпечити навіть достатнє харчування.

Відповідаючи на питання про рівень доходів, який би дозволив вважати себе представником середнього класу, більшість (понад 70%) громадян назвали цифру понад 22 тис. гривень в місяць, ще 15% вважають достатньою суму 18-20 тис. гривень.

Для того, щоб не відчувати себе бідними, більшість українців вважають достатньою суму близько 10 тисяч гривень.

Рівень життя українців

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

Автор: Ганна Нагорна