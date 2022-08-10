Продавці нарікають на низькі продажі баштанних.

Серпень – сезон кавунів. Сьогодні ми повинні наїдатися ними досхочу і дешево. Але повномасштабна війна внесла свої корективи – Херсонщину окуповано і понад 80% баштанних Україна імпортує.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", один соковитий кавун може коштувати і 500 гривень.

Тож, як зізнаються українці, вони цьогоріч купуватимуть кавуни не в таких кількостях, як минулі роки. Все - через ціни. Тож продавці нарікають на продаж баштанних.

На ринку здебільшого українські кавуни, середня ціна - 35 грн/кг. Наприклад, минулоріч у цю пору вони коштували по 5-6 грн/кг.

"Минулі врожаї кавунів з Півдня з надлишком покривали попит на українському ринку. Цього року на прилавках магазинів лише до 20% вітчизняних кавунів. Решту імпортуємо", - розповідають журналісти.

Експортують баштанні з Греції, Туреччини (вона дає найбільшу частку на ринку) та Азербайджану.

Як повідомлялося, через війну в Україні Фінляндія зіткнулася з нестачею людей для збирання врожаю, зокрема полуниці.

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