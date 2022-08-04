З початку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 31%.

На українському ринку стрімко дешевшають яблука нового врожаю.

Про це заявили експерти аналітичної платформи EastFruit.

Відзначається, що з початку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 31%, і на сьогоднішній день реалізація даних фруктів відбувається за оптовими цінами 7-10 грн/кг. При цьому більшість оптових компаній і роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема виробництва Польщі.

"На сьогоднішній день попит на яблука поточного врожаю практично повністю відсутній як на внутрішньому ринку, так і з боку експортних компаній. При цьому урожай яблук в Україні в поточному році оцінюється на досить високому рівні. Але продати свою продукцію за прийнятними цінами в українських садівників дуже мало шансів", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають експерти, на даний момент вартість яблук нового врожаю в Україні вже в середньому на 33% нижча, ніж на початку серпня минулого року. При цьому не виключається, що відпускні ціни в даному сегменті будуть знижуватися і далі, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.

Як повідомляв УНІАН, в Україні дешевшає морква, дане зниження відпускних цін пов'язане з сезонним зростанням пропозиції моркви.