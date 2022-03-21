Після військового вторгнення російських військ на територію України продовольча безпека країн-імпортерів української агропродукції знаходиться під загрозою.
Російські війська блокують українські морські порти. Про це заявили в Українському клубі аграрного бізнесу.
"Те, що у нас заблоковані наші порти в Чорному морі, повністю перекриває легкі поставки на світові ринки. Проблема з продовольством зараз більш значна в тих країнах, куди ми поставляли, ніж в Україні", - заявили в асоціації.
Україна є п'ятим за розміром світовим експортером пшениці, четвертим - по кукурудзі, третім — по ячменю і першим по соняшниковій олії.
Також Україна займає значну частку на світовому ринку волоських горіхів, меду та іншої аграрної продукції.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.