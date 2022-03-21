Україна є п'ятим за розміром світовим експортером пшениці, четвертим - по кукурудзі, третім - по ячменю і першим по соняшниковій олії.

Після військового вторгнення російських військ на територію України продовольча безпека країн-імпортерів української агропродукції знаходиться під загрозою.

Російські війська блокують українські морські порти. Про це заявили в Українському клубі аграрного бізнесу.

"Те, що у нас заблоковані наші порти в Чорному морі, повністю перекриває легкі поставки на світові ринки. Проблема з продовольством зараз більш значна в тих країнах, куди ми поставляли, ніж в Україні", - заявили в асоціації.

Україна є п'ятим за розміром світовим експортером пшениці, четвертим - по кукурудзі, третім — по ячменю і першим по соняшниковій олії.

Також Україна займає значну частку на світовому ринку волоських горіхів, меду та іншої аграрної продукції.

Війна проти України: