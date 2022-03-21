Комендантська година в Києві та області знову буде посилена.

Для підвищення безпеки в столиці та Київській області в понеділок, 21 березня, вводять комендантську годину. Розпочнеться вона сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

У цей період магазини, аптеки, заправки та інші заклади працювати не будуть.

"Тому прошу всіх залишатися вдома або в укриттях – за сигналом тривоги. По місту зможе пересуватися тільки транспорт по спецпропусках. Дотримуємося правил воєнного стану. Віримо в наші Збройні сили! Вистоїмо! Слава Україні!",- написав Кличко у своєму блозі.

Нагадаємо, у Чернігівській області змінили час комендантської години. Раніше він був встановлений з 6 вечора до 6 ранку, тепер його скоротили на дві години. З понеділка, 21 березня, комендантська година на Чернігівщині буде з 20:00 до 6:00.

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