Площі під гречкою скоротилися втричі: чи вистачить Україні крупи

Гречка є однією з унікальних культур для країни.

Площі посівів під гречкою в Україні за два роки – з 2023 до 2025 – скоротилися з 147,9 до 58,5 тис. га, або майже втричі. Такі дані наводить головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки, д.е.н. Світлана Черемісіна в коментарі AgroPortal.ua.

"Після початку повномасштабного вторгнення аграрії суттєво розширили посіви гречки як стратегічної культури внутрішнього споживання. Внаслідок цього у 2022 році площа досягла 121 тис. га, а у 2023 році – рекордних 147,9 тис. га. Однак уже у 2024 році спостерігалося різке скорочення площ до 90,3 тис. га, а у 2025 році – до 58,5 тис. га", – вказує експертка.

Спад інтересу до культури у фермерів був викликаний її перевиробництвом та зниженням, як наслідок, цінової привабливості гречки. Проте вже цьогоріч навесні середні ціни виробників наблизилися до рекордного рівня 2022 року у 49-53 тис. грн за тонну.

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Відповідно і для споживачів гречана крупа вроздріб здорожчала за 2,5 роки – з грудня 2023 року до травня 2026 року – з 30 грн/кг до понад 70 грн/кг. Тож вирощування культури знову стає привабливим для аграріїв.

Офіційної статистики посівів в поточному році поки немає. Інститут аграрної економіки прогнозує зростання площ під гречкою до близько 99 тис. га – що перевищить рівень 2024 року. Відповідно очікується валовий збір гречки в межах 120-150 тис. тонн.

"Найбільш імовірним є середній сценарій розвитку, за якого урожайність становитиме близько 13,6 ц/га, а валовий збір досягне 135 тис. тонн. Навіть за песимістичного сценарію очікувані обсяги виробництва залишатимуться достатніми для забезпечення внутрішніх потреб країни, що знижує ризики виникнення дефіциту гречаної крупи на внутрішньому ринку", – зазначає Черемісіна.

Річна потреба України становить близько 100 тис. тонн зерна гречки, свідчить науковиця. Гречка - одна з унікальних культур для України, оскільки її виробництво орієнтоване насамперед на внутрішнє споживання, на відміну від більшості інших культур.

Ціни на гречку в Україні – останні новини

Згідно з моніторингом УНІАН цін на продукти харчування, до кінця квітня гречка на полицях магазинів здорожчала на 50% протягом лише одного місяця. Великі торговельні мережі різко підвищили ціни на крупу. Самі ритейлери пояснювали здорожчання гречки підвищенням цін від виробників.

Ще раніше виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий попереджав про майбутній дефіцит крупи в Україні, пов’язаний з одним з найгірших врожаїв гречки за попередні 25 років.

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