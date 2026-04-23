Гречка в супермаркетах України здорожчала за місяць на 50%, - моніторинг УНІАН

Великі торговельні мережі різко підвищили ціни на крупу.

Ціни на гречку на полицях магазинів в Україні зросли за місяць подекуди вполовину. Про це свідчить моніторинг цін на харчові продукти, який веде УНІАН.

Так, гречана крупа власної торгової марки АТБ "Розумний вибір" коштує зараз 75,3 гривні за кілограмову упаковку. Місяць тому, в 20-х числах березня, цей товар відпускали по 50,9 гривні. Тож здорожчання склало 47,9%. При цьому ще на початку лютого ціна гречки даної торгової марки становила 39,9 гривні.

Гречка іншої власної марки АТБ здорожчала на чверть, або на 25,2%. Йдеться про крупу "Своя лінія", ядриця непропарена, фасуванням по 900 грам. Зараз вона коштує 82,5 гривні, при ціні 65,9 гривні місяць тому і 59,9 гривні у лютому.

В мережі АТБ на запит УНІАН щодо здорожчання гречки відповіли, що оновлені ціни пояснюються виключно політикою виробників продукту.

"Виробники значно підвищили відпускні ціни на гречку. Мережа АТБ працює суворо в межах затвердженої націнки на соціальні групи товарів, і значне подорожчання гречки пов’язано тільки з підвищенням цін від виробника", – повідомляє пресслужба.

Зростає ціна на гречку і в мережі Сільпо. Гречка її марки "Премія", ядриця в кілограмовій упаковці, додала за місяць більше третини вартості – а саме, 36,8%. Ціна власної гречки Сільпо становить 98,49 грн/кг при березневому показнику 71,99 грн/кг та лютневому 67,99 грн/кг.

Друга власна марка Сільпо, "Ситий двір", показала ще більш разюче здорожчання. Кілограмова крупа гречана, ядриця, коштує зараз 109 гривень. Попередня ціна в кінці березня – 69,99 гривні, а на початку лютого – 65,49 гривні. Тож за місяць ця гречка в Сільпо здорожчала на 55,7%.

В мережі Novus для моніторингу цін на харчові продукти УНІАН використовує крупу гречану "Хуторок" фасуванням 800 грам. Станом на 23 квітня цей товар можна придбати за 74,99 гривні. Також вказано, що його лишилося мало. Місяць тому ця гречка в Novus коштувала 53,99 гривні – у відсотковому значенні це здорожчання на 38,9%.

УНІАН відстежує щомісячні зміни цін на харчові продукти в великих торговельних мережах України. Про початок дефіциту гречки і динаміку цін на неї повідомлялося ще 21 березня.

За словами заступника голови Мінекономіки Тараса Висоцького, зростання цін на гречку на полицях магазинів зумовлене передусім зменшенням обсягів виробництва у минулому році та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю.

