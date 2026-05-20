Рахунок на тисячі гривень: наскільки здорожчає посівна на один гектар землі

Більші витрати фермерів означатимуть більшу вартість харчової продукції.

Через здорожчання енергоносіїв та добрив додаткові витрати українських аграріїв на посівну зростуть до 1000 гривень на тонну продукції. Про це Agro Team Expo розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Якщо зростання цін на енергоносії буде тривалим, сукупний ефект для окремих культур і маршрутів може наближатися до 1 000 гривень на тонну. І це вже буде серйозним фактором для економіки виробництва", – зазначає Висоцький.

Середній показник врожайності зернових з гектара землі в Україні становить 3–5 тонн, тож витрати в перерахунку на гектар можуть досягти 3-5 тисяч гривень.

Відео дня

Висоцький нагадує, що Україна залежить від імпорту добрив приблизно на 60%. Тож війна в Ірані, яка спричинила перебої з постачанням енергоресурсів та добрив, веде до збільшення витрат фермерів.

При цьому урядовець уточнює, що більшу частину добрив аграрії закупили завчасно і вносили їх здебільшого минулої осені. Тому вартість цьогорічного врожаю зросте не так відчутно, як в наступному році. Більше впливатимуть ціни на дизельне пальне.

"Якщо дивитися лише на польові роботи, ир ефект подорожчання пального відчутний, але не критичний: для кукурудзи це може бути близько 100–300 гривень на тонну залежно від того, чи рахуємо лише весняну кампанію, чи весь річний цикл робіт. Але пальне впливає не тільки на поле. Воно закладене у доставку ресурсів, перевезення врожаю, сушіння, логістику та експортні витрати", – каже Висоцький.

Водночас директор агрохімічної компанії Vitagro Partner Олександр Холод повідомив виданню latifundist, що вартість посівної кампанії 2026 року вже зросла щонайменше на 70 доларів на гектар, або понад 3 000 гривень.

"По дизельному пальному маємо плюс 67%, по карбаміду – майже плюс 70%. Очікуємо, що ця посівна буде дорожчою щонайменше на 70 дол./га. І це, скоріше за все, мінімальна оцінка. Продажі зерна від аграріїв йдуть повільно через цінову невизначеність, логістику та геополітичні ризики. І це створює фінансовий тиск як на самих виробників, так і на нас, постачальників", – каже Холод.

Врожай в Україні – останні новини

За розрахунками Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Україна в цьому році має зібрати врожай на рівні минулорічного – 60,4 млн тонн проти 61 млн тонн в 2025 році.

Проте, якщо війна на Близькому Сході не завершиться до середини літа, то вже восени буде нова хвиля зростання вартості добрив. Це посилить фінансовий тиск на фермерів та призведе до подальшого здорожчання сільськогосподарської продукції.

Вас також можуть зацікавити новини: