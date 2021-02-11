При цьому, виробництво гречки в Україні в 2020 році склало 104 тисяч тонн, що на 22% більше, ніж роком раніше, і дозволить країні частково скоротити імпорт в поточному році.

За 20 років Україна скоротила виробництво гречки в 4,6 раза – до 104 тисяч тонн в 2020 році.

Читайте такожУкраїна відстає від тогорічних темпів експорту зернаПро це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"Українські аграрії воліють займатися вирощуванням більш рентабельних і орієнтованих на експорт культур (пшениця, кукурудза, соняшник та інше). Тим більше, що серйозну конкуренцію їм становить дешевша за ціною гречка виробництва Російської Федерації", - наводяться слова аналітика Світлани Литвин.

За результатами 2020 року найбільшим імпортером гречки в Україну була РФ з часткою 42% від загального імпорту. Ціна від цього постачальника була на 19% менше середньої ціни всіх інших постачальників.

Також 28% гречки Україна торік імпортувала з Казахстану, ще 25% – з Білорусі.

При цьому, за оцінками Асоціації, у 2020 році обсяги виробництва гречки в Україні на 22% перевищили аналогічний показник попереднього року, що дозволить частково скоротити імпортні поставки у 2021 році.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, урожай зернових у 2020 році становив 65,4 мільйона тонн зернових, що майже на 7 мільйонів тонн менше, ніж у 2019 році.

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Автор: Ганна Нагорна