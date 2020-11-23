Україна з початку року збільшила імпорт картоплі на 60% / REUTERS
Україна в січні-жовтні поточного року збільшила імпорт картоплі до 259,1 тисячі тонн, що на 60,8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (161 тисяча тонн).
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У грошовому вираженні імпорт картоплі збільшився майже на 70% - до 55,09 мільйона доларів.
Основні постачальники картоплі
- Білорусь - близько 114 тисяч тонн на суму 24,21 мільйона доларів (майже 44%);
- Нідерланди - 57,14 тисячі тонн на 12,15 мільйона доларів (22,05%);
- Росія - 34,2 тисячі тонн на 7,27 мільйона доларів (13,2%).
Експорт картоплі з України за 10 місяців 2020 року становить 2,81 тисячі тонн на суму 849 тисяч доларів, що в натуральному вираженні на 81,2% більше, ніж роком раніше.
Що цьому передувало
- Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через нижчі ціни, при тому, що українські картоплесховища заповнені вітчизняною продукцією.
- Раніше експерти EastFruit підкреслювали, що врожаю картоплі у 2020 році буде достатньо, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку.
- У 2019 році Україна збільшила імпорт картоплі з Росії в 43 рази - до рекордних 250 тисяч тонн, при власному врожаї у 20,3 мільйона тонн.
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