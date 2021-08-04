Українські компанії відтепер знову можуть експортувати туди свою продукцію.

Японія з 2 серпня зняла заборону на експорт м'яса птиці і яєць з України, який вводився в грудні минулого року у зв'язку з поширенням в Україні патогенного грипу птиці.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Зазначається, що відповідне рішення Міністерство сільського господарства, лісництва та рибальства Японії ухвалило за результатами раундів переговорів з дипломатами МЗС України та Держпродспоживслужбою.

"Ми не тільки створюємо нові можливості експорту для українських компаній, а й відновлюємо доступ на іноземні ринки, які з тих чи інших причин закривалися. Такі рішення про закриття зазвичай приймаються швидко, а на те, щоб переконати партнерів відкрити ринок заново, потрібні тривалі зусилля. Я радий, що нам вдалося переконати японських партнерів у безпеці українських продуктів і українські компанії відтепер знову можуть експортувати свою продукцію", - цитує прес-служба міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

За інформацією МЗС, раніше обмеження були скасовані Йорданією, Сінгапуром, Киргизстаном та іншими країнами.

У відомстві нагадали, що Україна відновила статус країни, вільної від високопатогенного грипу птиці, відповідно до Кодексу здоров'я наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро.

Пташиний грип в Україні

20 січня минулого року ветеринари зафіксували перший з 2017 року випадок пташиного грипу в Україні - на агропідприємстві у Вінницькій області. В результаті фахівці знищили понад 100 тис. голів свійської птиці.

23 січня Європейський Союз тимчасово призупинив імпорт з України м'яса та м'ясної продукції з птиці у зв'язку зі спалахом пташиного грипу. Аналогічну заборону ввели ще понад 10 країн.

Автор: Ганна Бредіхіна