Економічна стійкість низки аграрних секторів Європи опинилася під загрозою, йдеться в заяві торговельних асоціацій ЄС.

Європейські фермери закликали парламент Європейського Союзу обмежити вільну торгівлю з Україною, оскільки це ставить під загрозу економіку блоку та його єдиний ринок.

Як повідомляє Bloomberg, відповідно до спільної заяви кількох сільськогосподарських груп, комісія ЄС зібралася в середу, але не схвалила запропонований текст, який би змінив умови так званих автономних торговельних заходів.

"Європейському парламенту вкрай необхідно вжити заходів. Без більш стратегічного погляду на Європу чекає подвійна невдача. З одного боку, збої на внутрішньому ринку, які, швидше за все, посиляться, а з іншого – традиційні ринки України витісняються російськими зерновими та продуктами", – йдеться в заяві, яка була підписана торговельними асоціаціями, що представляють виробників птиці, цукру та кукурудзи ЄС.

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Зазначається, що лібералізація торгівлі, призупинення імпортних мит, квот і заходів торгового захисту для імпорту були надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Протягом останніх кількох місяців саме ці економічні дії були частиною скарг від фермерів з усього Євросоюзу.

"Якщо Європейський парламент залишить текст без поправок, економічна стійкість секторів м’яса птиці, яєць, цукру, зерна та меду ЄС опиниться під загрозою", – йдеться в заяві.

Блокування кордону: останні новини

Ситуація на українсько-польському кордоні загострилась. З 13 лютого поляки заблокували шість пунктів пропуску на кордоні.

21 лютого президент України Володимир Зеленський запросив президента і прем'єра Польщі зустрітись на спільному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів. Президент Польщі Анджей Дуда в свою чергу підтримав ідею провести урядову зустріч на кордоні, щоб вирішити питання блокування пунктів пропуску.

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