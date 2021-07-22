Закон збільшує податок на дохід із застрахованих посівів - ці кошти надалі будуть спрямовані на підтримку страхування продукції.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про агрострахування, яким, зокрема, запроваджується державне страхування врожаїв, які постраждали внаслідок посухи та інших погодних катаклізмів.

Про це повідомили в офісі президента.

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Закон № 1601-ІХ покликаний забезпечити фінансову стабільність виробників у разі несприятливих погодних умов, сприяти збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції.

"Зокрема, документ збільшує ставку податку на дохід за договорами страхування с/г продукції на 0,5 процентного пункту з метою подальшого спрямування цих коштів на підтримку страхування зазначеної продукції", - пояснили в ОП.

Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів встановлено на рівні до 60%. Водночас зазначається, що конкретний розмір компенсації визначається з урахуванням можливості державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Агрострахування: що необхідно знати

1 липня Верховна Рада прийняла закон про агрострахування.

Ще у 2017 році Міністерство аграрної політики та продовольства планувало розробити механізм страхування сільгоспвиробників від стихійних явищ, але досі такий напрямок підтримки був відсутній.

Експерти та політики неодноразово відзначали, що в сучасних умовах зміни клімату агрострахування стане надійним і прозорим інструментом підтримки сільгоспвиробників, який мінімізує ризики аграріїв.

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Автор: Ганна Нагорна