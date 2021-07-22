Президент України Володимир Зеленський підписав закон про агрострахування, яким, зокрема, запроваджується державне страхування врожаїв, які постраждали внаслідок посухи та інших погодних катаклізмів.
Про це повідомили в офісі президента.
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Закон № 1601-ІХ покликаний забезпечити фінансову стабільність виробників у разі несприятливих погодних умов, сприяти збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції.
"Зокрема, документ збільшує ставку податку на дохід за договорами страхування с/г продукції на 0,5 процентного пункту з метою подальшого спрямування цих коштів на підтримку страхування зазначеної продукції", - пояснили в ОП.
Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів встановлено на рівні до 60%. Водночас зазначається, що конкретний розмір компенсації визначається з урахуванням можливості державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Агрострахування: що необхідно знати
1 липня Верховна Рада прийняла закон про агрострахування.
Ще у 2017 році Міністерство аграрної політики та продовольства планувало розробити механізм страхування сільгоспвиробників від стихійних явищ, але досі такий напрямок підтримки був відсутній.
Експерти та політики неодноразово відзначали, що в сучасних умовах зміни клімату агрострахування стане надійним і прозорим інструментом підтримки сільгоспвиробників, який мінімізує ризики аграріїв.
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