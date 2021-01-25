Компенсації страхових платежів підлягають такі зернові культури, як пшениця, ячмінь і жито.

У разі прийняття нового закону gро страхування сільськогосподарської продукції на початку цього року, відкриється можливість запуску підтримки страхування під озимі культури врожаю 2022 року.

Читайте такожУкраїнські аграрії відмовляються страхувати врожай: експерт розкрив причинуПро це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Спочатку компенсації страхових платежів підлягають такі зернові культури, як пшениця, ячмінь і жито, заявили в Міністерстві. Законопроект відкриває нові підходи та перспективи розширення інструментів державної підтримки сільгоспвиробників, передає Форіншурер.

"Агрострахування стане важливим інструментом для підтримки фермерів. У робочій групі за участю фахівців Мінекономіки, НБУ та учасниками аграрного і страхового ринків ми розробили кілька принципових позицій, які зафіксовані в новому законопроекті. Йдеться про жорсткі вимоги до страхових компаній і контроль за ними, забезпечення прозорості перестрахування, а також чітке регулювання тарифів на страхування", - розповів Висоцький.

На думку експертів, держава повинна стимулювати і заохочувати сільгоспвиробника до страхування в законодавчій і субсидійній площині.

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Автор: УНІАН