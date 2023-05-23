Зазначається, що російські контролери не пропускають кораблі, що прямують до цього порту.

Український порт Південний призупинив роботу, тому що Росія не дозволяє судам заходити в нього. Москва фактично відрізала його від угоди, що дозволяє безпечний експорт зерна з Чорного моря.

Видання Reuters пише, що Чорноморська зернова ініціатива, підписана Росією та Україною у липні 2022 року, покликана гарантувати безпечний військовий експорт зерна та продуктів харчування з трьох українських портів - Одеси, Чорноморська та Південного.

ООН, яка разом з Туреччиною виступила посередником в угоді, в понеділок, 22 травня, висловила стурбованість тим, що Південний з 2 травня не отримав жодного корабля в рамках угоди.

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"Формально порт Південний входить в ініціативу, але за фактом його там немає вже місяць. Вхідного флоту у нього немає. Вони (Росія - УНІАН) зараз знайшли ефективний спосіб значно скоротити (український - УНІАН) експорт зерна, виключивши з ініціативи порт Південний, який приймає великотоннажні судна", — повідомив заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков.

Васьков назвав цей крок "грубим порушенням" угоди.

Угода по Чорноморському зерну була укладена, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Москви в Україну. Згідно з угодою, всі судна, що прямують в українські порти, повинні бути оглянуті спільною командою, що включає російських інспекторів. За словами Васькова, російські інспектори з 29 квітня відмовляються оглядати судна, що прямують до Південного

Це порт найбільший по вантажообігу. Дані Міністерства реконструкції показують, що він зберігає близько 1,5 мільйона тонн продуктів харчування для майбутнього експорту в 10 країн, і за ними повинні прибути 26 кораблів.

Васьков сказав, що план інспекцій у вівторок, 23 травня, показав, що Росія включила тільки три з 13 представлених судів. За його словами, виключені всі судна, що прямували в Південний, а також деякі судна, що прямували в Одесу і Чорноморськ.

За словами українських офіційних осіб, російська команда проінспектувала всього дев'ять суден з 19 по 21 травня.

"Хлібна ініціатива формально розблокована, але вона не працює як треба. Росія продовжує її максимально гальмувати", - сказав він.

Минулого тижня Васьков повідомив, що 62 судна готові до огляду, і деякі з них стоять в резерві вже кілька місяців. Росія заперечує уповільнення перевірок.

Москва спочатку виступала проти продовження угоди з експорту зерна, якщо не будуть виконані вимоги, що стосуються експорту її власної сільськогосподарської продукції. Хоча російський експорт продуктів харчування і добрив не підпадає під дію західних санкцій, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали бар'єром для поставок.

До вторгнення в Україну в лютому минулого року Росія через Південний щорічно відправляла за кордон до 2,5 млн тонн аміаку, який надходив в порт після відвантаження по трубопроводу з Тольяті.

За даними спільного координаційного центру, який реалізує експортну операцію по Чорному морю, на сьогоднішній день з українських портів по зерновому коридору експортовано понад 30 млн тонн продуктів харчування, з яких трохи більше 50% припадає на кукурудзу.

Зернова ініціатива - останні новини

Майже через рік роботи "зернового коридору" виникла загроза його повного блокування, тому що Москва погрожувала вийти з угоди. Кремль вимагав від учасників договору враховувати його інтереси щодо постачання добрив.

17 травня зернову угоду все ж продовжили. Вона повинна діяти до 18 липня.

21 травня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що Росія продовжує блокувати вхід суден в найбільший з портів.

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