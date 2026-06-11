Ціна не лякає: названо найпопулярніший у світі преміальний автомобіль

BMW 5 Серії цінують за спортивну динаміку, преміальний комфорт та високі технології.

За підсумками продажів із початку року до квітня BMW 5 Серії зберегла позицію світового лідера сегмента нових бізнес-авто, охопивши частку ринку на рівні 19,2%. Про це повідомляє Focus2Move.

BMW 5 Серії зберегла лідерство навіть попри певне падіння продажів – на 2,6%. Модель традиційно цінують за спортивну динаміку, преміальний комфорт та високі технології. Водночас, подібно до інших моделей бізнес-класу, BMW 5 Серії – задоволення не з дешевих.

Новий автомобіль покоління G60 коштує в Україні в межах від близько 2 500 000 до майже 3 800 000 гривень. Незважаючи на це, в країні є чимало поціновувачів баварської марки, готових викласти такі гроші.

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Другу та третю позиції також займають представники німецького автопрому – Mercedes E Class та Audi A6. Їхні частки ринку становлять 17,2% і 15,6% відповідно.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

BMW 5 Серії (-2,6%). Mercedes-Benz E-Class (-7,7%). Audi A6 (-19,1%). Hyundai Grandeur (-1,4%). Toyota Crown (-14,7%). Genesis G80 (-20%). BMW 7 Series (-3,2%). BYD Han (-78,3%). Lynk & Co 10 (точні дані не вказані); Hongqi E-QM5 (-50,7%).

Світовий авторинок – останніі новини

Лідером рейтингу найпопулярніших кросоверів на світовому ринку нових авто у 2026 році став електричний Tesla Model Y. За підсумками перших чотирьох місяців 2026 року модель піднялася на одну сходинку в рейтингу та зайняла 2,4% світового ринку, продемонструвавши зростання продажів на 29,5%.

Водночас глобальний рейтинг продажів нових автомобілів за підсумками січня–квітня очолила Toyota Corolla. Лідерство цієї моделі не стало несподіванкою – з моменту виходу на ринок у 1960-х роках Corolla здобула репутацію надійного, доступного та економічного автомобіля.

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