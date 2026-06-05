Легендарна надійність і економічність: названо найпопулярніший автомобіль у світі

Ще одна перевага Toyota Corolla – висока ліквідність на вторинному ринку.

Рейтинг найбільш продаваних нових автомобілів у світі у 2026-му – від початку року до квітня – очолила Toyota Corolla із часткою ринку у 1,2% (+2,2% у річному вимірі). Найбільший приріст продажів Toyota Corolla зафіксовано в Азії (+8,4%) та США (+5,2%), повідомляє Focus2Move.

Перше місце рейтингу мало кого дивує, адже за роки з початку випуску у 1966 році Toyota Corolla стала уособленням надійного, доступного та економічного автомобіля. Ще одна перевага моделі – висока ліквідність на вторинному ринку.

Друге місце дісталося електричному кросоверу Tesla Model Y, продажі якого зросли на 29,5%. Гарна динаміка продажів моделі спостерігається як в США (+22,6%) і Європі (+27,7%), так і в Азії (+38%).

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Третє місце посів легендарний американський пікап Ford F-Series, різні варіанти якого виготовляють вже понад 70 років.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

Toyota Corolla (+2,2%); Tesla Model Y (+29,5%); Ford F-Series (-11,7%); Honda CR-V (-5,3%); Chevrolet Silverado (-1,6%); Toyota RAV4 (-37,6%); Hyundai Tucson (+1,0%); Toyota Camry (+7,6%); Volkswagen Tiguan (+9,5%); Kia Sportage (-2,5%).

Автомобільний ринок – останні новини

Раніше назвали найпопулярніше авто на найбільшому ринку ЄС – у Німеччині. За підсумками періоду з початку року до квітня лідером залишився Volkswagen Golf. Друге та третє місце посіли кросовери від німецького виробника – Volkswagen T-Roc та Volkswagen Tiguan.

Також за підсумками першого кварталу 2026 року найбільш популярним новим автомобілем у Європі став Renault Clio. Європейські водії цінують цю модель за стильний дизайн, економічність і сучасне оснащення.

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