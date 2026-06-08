Беззаперечний лідер: визначено найпопулярніший кросовер у світі

Це універсальний сімейний електрокросовер, який пропонує великий запас ходу.

Рейтинг найпопулярніших кросоверів на глобальному ринку нових автомобілів у 2026 році очолив електричний кросовер Tesla Model Y. Про це повідомляє Focus2Move.

З початку 2026 року до квітня модель піднялася на одну позицію та забезпечила собі частку ринку на рівні 2,4% (+29,5%). Друге місце з часткою ринку 1,8% посіла Honda CR-V – це сталося навіть попри скорочення продажів на 5,3%.

Третє місце посіла Toyota RAV4, яка втратила дві позиції. Падіння виявилося доволі значним – продажі автомобіля скоротилися на 37,6%.

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Експерти пояснюють таку динаміку кількома основними факторами, серед яких зростання цін на нове покоління, проблеми з логістикою та жорстка конкуренція з боку китайських автовиробників.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів на глобальному ринку:

Tesla Model Y (+29,5%) Honda CR-V (-5,3%) Toyota RAV4 (-37,6%) Hyundai Tucson (+1%) Volkswagen Tiguan (+9,5%) Kia Sportage (-2,5%) Mazda CX-5 (+13,4%) Mercedes-Benz GLC (+0,1%) Hyundai Creta (-0,4%) Chevrolet Equinox (-8%)

Світовий авторинок – інші новини

Нещодавно стало відомо, що глобальний рейтинг продажів нових автомобілів за підсумками січня–квітня 2026 року очолила Toyota Corolla. Лідерство моделі не стало несподіванкою: з часу запуску виробництва у 60-х Corolla закріпила за собою репутацію надійного, доступного та економічного автомобіля.

А ще раніше УНІАН писав, що найпопулярнішим новим автомобілем на найбільшому авторинку ЄС – у Німеччині – виявився Volkswagen Golf. Другу та третю позиції в рейтингу зайняли кросовери німецького виробника – Volkswagen T-Roc і Volkswagen Tiguan.

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