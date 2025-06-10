З початку 2025 року українці придбали понад 20 тисяч імпортованих вживаних електромобілів.

У травні автопарк нашої країни поповнили понад 4,7 тисячі вживаних легкових електричних авто. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з травнем минулого року, то попит на імпортовані вживані електромобілі зріс на 40%. Середній вік таких машин становить п’ять років.

ТОП-10 найпопулярніших моделей травня:

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Tesla Model Y – 544 одиниці;

Nissan Leaf – 515;

Tesla Model 3 – 467;

KIA Niro EV – 322;

Hyundai Kona Electric – 265;

Chevrolet Bolt – 218;

Volkswagen e-Golf – 211;

Renault ZOE – 204;

Tesla Model S – 180;

Audi e-tron Sportback – 131.

Зазначимо, що всього з початку 2025 року українці придбали понад 20,6 тисячі імпортованих вживаних електромобілів. Це на 30% більше у порівнянні з минулорічним показником.

Ринок електричних автомобілів – що кажуть фахівці

Нещодавно експерти порадили десятку дуже надійних електричних автомобілів з пробігом. У першу чергу вони радять звернути увагу на Hyundai Kona Electric, який має практичний інтер'єр зі зручними органами керування.

Окрім нього до списку потрапили Chevrolet Bolt EV/EUV, Kia Niro Electric, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6, Ford Mustang Mach-E, Tesla Model 3, Genesis GV60, BMW i4 та Hyundai Ioniq 5.

Також нагадаємо, що раніше експерти назвали компактні електромобілі, на які варто звернути увагу у цьому році. Серед них – Renault 5 E-Tech, Hyundai Inster та Cupra Born.

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