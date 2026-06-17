'Ситуація критична': найбільший автовиробник у Європі може зникнути, - Der Spiegel

Проблеми концерну виявилися значно серйознішими, ніж здавалося на перший погляд.

Керівники Volkswagen AG вважають, що концерн перебуває під загрозою зникнення. Про це з посиланням на дані анонімного розслідування повідомляє Der Spiegel.

В межах внутрішнього розслідування було опитано членів правління та наглядової ради Volkswagen AG. Метою ініціативи було бажання оцінити рівень внутрішньої згуртованості.

Вищі керівники були майже одностайні в тому, що ситуація у концерні Volkswagen AG є критичною. Шестеро з дев’яти опитаних членів правління оцінили стан компанії як такий, що загрожує її існуванню. Ще троє назвали ситуацію напруженою. Варіант "не критична" не обрав ніхто.

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Усі опитані члени правління виступили за радикальну зміну стратегії. Вони також різко оцінили чинну стратегію компанії в Китаї та Північній Америці.

Проблеми Volkswagen – що відомо

Ще минулого року УНІАН повідомляв про те, що німецька автомобільна промисловість опинилася в стані кризи через низку системних проблем, зокрема втрату інноваційного потенціалу, високу вартість виробництва та нездатність ефективно конкурувати з електромобілями з інших ринків.

За даними Deutsche Welle, за підсумками 2025 року чистий прибуток концерну Volkswagen після сплати податків скоротився приблизно на 44 % – до 6,9 млрд євро з 12,4 млрд євро роком раніше.

Головною причиною падіння стали збитки дочірньої компанії Porsche, пов’язані зі зміною стратегії на користь продовження терміну експлуатації двигунів внутрішнього згоряння, що позначилося на материнській компанії.

До цього додалися мільярдні збитки від американських мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.

У кінці минулого року стало відомо, що Volkswagen припиняє виробництво машин на своєму підприємстві в Дрездені. Рішення про закриття виробничої лінії прийняли на тлі падіння продажів у Китаї та слабкого попиту на європейському ринку.

Також повідомлялося про тимчасове призупинення виробництва двох ключових моделей Volkswagen – Golf і Tiguan. За словами німецького автовиробника, цей крок був "заздалегідь запланований". Його пов’язували з необхідністю вирішення питань щодо складських запасів.

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