Найбільший автовиробник Європи стикається зі слабким попитом на ключових ринках.

Компанія Volkswagen припинить виробництво машин на своєму підприємстві в Дрездені. Це перший такий випадок за 88-річну історію автовиробника, повідомляє Financial Times.

Закриття виробничої лінії відбувається на тлі слабких продажів в Китаї та низького попиту у Європі, а також через американські мита, які негативно впливають на продажі в США.

Німці уже певний час намагаються збалансувати розподіл свого інвестиційного бюджету в розмірі близько 160 мільярдів євро на найближчі п'ять років. Зараз автовиробник активно шукає способи скоротити витрати та підвищити операційний прибуток.

Volkswagen стикається з новими викликами, оскільки триваліший термін служби двигунів на викопному паливі потребує нових інвестицій.

"‎Потрібно дивитися на нові покоління бензинових технологій"‎, – заявив аналітик Bernstein Стівен Райтман.

Водночас портфельний менеджер Union Investment Моріц Кроненбергер вважає, що деякі проєкти доведеться виключити з інвестиційних планів Volkswagen.

Зазначимо, що з 2002 року, коли на заводі в Дрездені почалося виробництво, там було виготовлено менше ніж 200 000 авто, або менше половини річного обсягу центрального заводу Volkswagen у Вольфсбурзі.

Закриття виробництва - частина угоди з профспілками, укладеної торік, яка також передбачає скорочення 35 000 робочих місць Volkswagen на території Німеччини.

Голова бренду Volkswagen Томас Шефер заявив, що рішення про зупинку виробництва далося не легко, але "з економічної точки зору воно було необхідним".

Труднощі переслідують Volkswagen вже доволі давно. Раніше у компанії повідомили про різке падіння прибутку у другому кварталі 2025 року – більш ніж на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також повідомлялося про призупинення виробництва двох ключових моделей Volkswagen. За словами німецького автовиробника, цей крок "‎заплановали заздалегідь"‎. Його пов'язували із розв'язанням питань щодо запасів на складах.

