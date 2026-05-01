Німецький завод Volkswagen продають ізраїльській оборонці, – Reuters

Промисловість Німеччини дедалі більше зосереджується на оборонній галузі.

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defence Systems уклала меморандум про наміри з корпорацією Volkswagen AG щодо придбання заводу автовиробника у місті Оснабрюк. Про це з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Reuters.

Компанія Volkswagen раніше заявляла про намір продати або перепрофілювати завод, де працює близько 2300 людей, у межах масштабної реструктуризації. Водночас компанія виключала можливість виробництва зброї.

У березні Financial Times писав, що Volkswagen і Rafael ведуть переговори щодо переорієнтації заводу з випуску автомобілів на виробництво систем протиракетної оборони. Повідомляється, що Rafael, який є одним із ключових розробників ізраїльських систем протиповітряної та протиракетної оборони Iron Dome, Arrow і David’s Sling, планує зосередитися на виготовленні окремих компонентів ракет, зокрема двигунів. Вибухові елементи, з міркувань безпеки, вироблятимуться на іншому майданчику.

Відео дня

Перехід від автомобільних компонентів до виробництва військових систем відображає посилення уваги німецької промисловості до оборонного сектору. Це відбувається на тлі планів німецького уряду спрямувати сотні мільярдів євро на відновлення збройних сил після десятиліть недофінансування.

Особи, обізнані з ситуацією, зазначили, що уряд Німеччини прагне зберегти загальний контроль над оборонними проєктами в країні та гарантувати, що відповідні розробки залишатимуться на німецькій території.

Для оборонних компаній партнерство з автовиробниками відкриває доступ до промислової бази з кваліфікованою робочою силою та виробничими потужностями. Такі заводи вже адаптовані для відповідних інженерних і металообробних робіт. Це дозволяє забезпечити масштабніше виробництво порівняно зі спеціалізованими оборонними підприємствами.

Експерти кажуть, що війна в Україні продемонструвала, що характер сучасних бойових дій змінився через розвиток дешевих дронів, які використовуються як для наступальних операцій, так і для протиповітряної оборони. Водночас, хоча самі дрони відносно дешеві, але їхнє виробництво потребує значних матеріальних і людських витрат.

Німеччина офіційно визнала Росію головною загрозою безпеці та розпочала масштабне переозброєння Бундесверу. За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, РФ під керівництвом Володимира Путіна вже формує передумови для потенційного нападу на країни НАТО. Зокрема, у Кремлі розглядають застосування військової сили як "легітимний інструмент" для просування інтересів Кремля.

Ще минулого року стало відомо, що Німеччина збільшить свою армію на десятки тисяч тисяч військових, аби стримати загрозу з боку РФ. Пісторіус тоді заявив, що найбільша економіка Європи візьме на себе "важку роботу", яка включатиме формування нових військових підрозділів і забезпечення їх повним оснащенням.

