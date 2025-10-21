Volkswagen призупиняє випуск одразу двох популярних моделей: в Reuters назвали причини

Компанії не вистачає 11 мільярдів євро для забезпечення стабільної роботи наступного року.

Компанія Volkswagen заявила, що готується призупинити виробництво двох ключових моделей, але заперечила, що це пов’язано з напруженістю у відносинах між Нідерландами і КНР. Про це повідомляє Reuters.

Volkswagen призупиняє виробництво двох моделей

Згідно з новими даними, призупинення виробництва моделей Golf і Tiguan було "‎заплановано заздалегідь"‎ для розв'язання питань із запасами на складах і збіглося з осінніми канікулами.

Раніше видання Bild, посилаючись на джерела в мережі постачальників, повідомляла, що ці заходи пов’язані зі суперечкою навколо Nexperia. Остання є нідерландським виробником комп’ютерних мікрочипів та "‎дочкою"‎ китайської Wingtech.

Відео дня

Нагадаємо, що уряд Нідерландів взяв під контроль компанію Nexperia, щоб забезпечити достатню кількість мікросхем для автомобільної та побутової електроніки в Європі. У відповідь Китай запровадив заборону на експорт чипів компанії.

Volkswagen на межі фінансової кризи - що відомо

Варто сказати, що труднощі переслідують Volkswagen вже доволі давно. За підрахунками фахівців, компанії не вистачає 11 мільярдів євро для забезпечення стабільної роботи наступного року. Ці кошти необхідні для розробки нових моделей, інвестицій у передові технології та оновлення виробничих потужностей.

Нагадаємо, що раніше Volkswagen повідомив про різке падіння прибутку у другому кварталі цього року – одразу на 36,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також повідомлялося про стрімке падіння операційного прибутку Porsche (входить у концерн Volkswagen AG) у другому кварталі 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: