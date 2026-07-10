'Безпрецедентний крок': Volkswagen може скоротити модельний ряд удвічі

Паралельно компанія хоче скоротити кількість комплектацій своїх автомобілів.

Автоконцерн Volkswagen анонсував одну з наймасштабніших трансформацій у своїй новітній історії, яка може призвести до скорочення модельного ряду компанії на 50%. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

У західних ЗМІ цей план вже назвали "шокуючим" та "безпрецедентним". Наразі відомо лише про кілька моделей, які потрапили під скорочення. З виробництва вже зняли Volkswagen Touareg і мінівен Volkswagen Touran, а кабріолет Volkswagen T-Roc Convertible припинять випускати у 2027 році.

В інших брендів концерну також триває оптимізація модельного ряду. Audi нещодавно попрощалася з компактним хетчбеком A1 і субкомпактним кросовером Q2. Раніше компанія також припинила виробництво моделей TT, R8 і електричного Q8 e-tron.

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При цьому Porsche у жовтні минулого року завершила випуск спорткарів 718 Boxster і 718 Cayman, а наприкінці цього місяця остаточно припинить виробництво оригінальної моделі Macan.

Паралельно зі скороченням модельного ряду Volkswagen планує на 75% скоротити "складність своєї продукції", насамперед завдяки зменшенню кількості комплектацій і технічних модифікацій своїх авто.

Volkswagen скоригує свої виробничі потужності відповідно до нового рівня попиту – близько 9 млн автомобілів на рік замість 12 млн у доковідний період.

Криза Volkswagen – головні новини

Найбільший автовиробник Європи опинився у вкрай складному становищі і може навіть зникнути. Принаймні до таких висновків дійшли за підсумками внутрішнього опитування членів правління та наглядової ради Volkswagen AG, яке мало оцінити рівень єдності керівної команди.

Шестеро з дев'яти членів правління заявили, що ситуація в концерні становить загрозу його існуванню. Решта троє охарактеризували її як напружену. Такі оцінки мають під собою вагомі підстави. Як повідомляв Deutsche Welle, за підсумками минулого року чистий прибуток Volkswagen AG після сплати податків скоротився приблизно на 44% – до 6,9 млрд євро порівняно з 12,4 млрд євро роком раніше.

Однією з головних причин стали збитки дочірньої компанії Porsche, які виникли після перегляду стратегії розвитку з акцентом на продовження життєвого циклу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Це суттєво погіршило фінансові результати материнського концерну. Додаткового удару по прибутковості Volkswagen завдали багатомільярдні втрати, пов'язані з американськими митами, запровадженими адміністрацією Дональда Трампа.

Крім того, через труднощі німецький концерн має намір у найближчі роки скоротити у всьому світі до 100 000 працівників, а у середньостроковій перспективі німці хочуть закриті чотири заводи.

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