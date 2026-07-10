У Росії почали випускати підроблені BMW

Ці автомобілі випускає той самий завод, який до 2022 року випускав справжні BMW.

У російському Калінінграді виробляють "піратські" автомобілі BMW. Про це пише Bild.

Видання зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія BMW офіційно пішла з російського ринку. Однак завод у Калінінграді, де раніше виробляли автомобілі німецького бренду за ліцензією, продовжує збирати німецькі позашляховики. Але вже без офіційного дозволу.

Повідомляється, що автомобілі збирають із комплектуючих, запаси яких залишилися в Росії ще з 2022 року. Зокрема, знову збирають BMW X5, X6 та X7. Причому темпи виробництва навіть зростають: у 2025 році зібрали майже втричі більше контрафактних BMW, ніж роком раніше. Зовні нові автомобілі відповідають моделям 2022 року, хоча продаються як моделі 2025 і навіть 2026 років.

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Представники BMW називають це виробництво "незаконним" і застерігають споживачів від купівлі цих машин.

Як пише Bild, через відсутність нових поставок комплектуючих для виробництва псевдо-BMW росіяни використовують деталі місцевого виробництва. Зокрема, вони самостійно виготовляють шланги, деякі елементи кузова або кабельні джгути. Програмне забезпечення в автомобілях працює не повністю і частково змінене росіянами.

За такий фейковий BMW у Росії просять від 12 до 14 мільйонів рублів – близько 150 000 євро. При цьому в Німеччині новий X7 коштує від 105 000 євро.

Росія краде західні автомобілі

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що в Росії почали продавати компактні електромобілі ZIF, серед яких модель Morena, дизайн якої повторює Mercedes-Benz G-Class. Незважаючи на ефектний дизайн, авто критикують за слабкий двигун і невеликий запас ходу.

Вартість Morena становить близько 17 тисяч доларів, а збірка організована на партнерських майданчиках у РФ без власного заводу компанії.

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