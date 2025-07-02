До десятки лідерів увійшли такі бренди, як Volkswagen, Toyota та Ford.

Рейтинг найбільш продаваних автомобільних брендів 2025 року станом на травень очолює Toyota, яка міцно тримається на вершині з часткою ринку 10,8%. Про це повідомляють фахівці Focus2Move.

Зростання Toyota у річному обчисленні становить 3,6%. На другому місці за популярністю знаходиться Volkswagen, який займає на світовому ринку 5,6%. Ford з часткою 4,5% посідає третє місце, а замикає десятку лідерів BMW.

Фахівці звертають увагу на вражаюче зростання Geely, яке становить 73,7%. Загалом китайські бренди демонструють дуже гарну динаміку.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів:

Toyota (+3,6%);

Volkswagen (+2,7%);

Ford (+0,2%);

Hyundai (+1,3%);

Honda (-4,5%);

Nissan (-4,6%);

Kia (+5,4%);

BYD (+13,7%);

Chevrolet (-2,5%);

BMW (-2,5%).

Новини авторинку – що цікавого

Станом на травень рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у цьому році очолила модель Toyota RAV4, тоді як на другому місці опинився Ford F-Series. Також до трійки лідерів увійшла Toyota Corolla.

Що стосується європейського авторинку, то за підсумками п’яти місяців 2025 року найпопулярнішим авто виявився Renault Clio. Також до трійки лідерів потрапили Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc. Замикає десятку лідерів Peugeot 2008.

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