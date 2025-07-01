За підсумками перших п’яти місяців цього року Renault Clio виявився найпопулярнішим автомобілем у Європі. Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року продажі Clio зросли на 7,7%. Також до трійки потрапили Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc. Замикає десятку Peugeot 2008.
Експерти нагадують, що торік лідерство належало моделі Dacia Sandero.
ТОП-10 моделей на ринку нових авто Європи:
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-8,4%);
- Volkswagen T-Roc (+0,3%);
- Volkswagen Golf (-16,7%);
- Volkswagen Tiguan (+11,8%);
- Dacia Duster (+7,1%);
- Citroen C3 (-10,9%);
- Opel Corsa (+7%);
- Toyota Yaris (-12,9%);
- Peugeot 2008 (+2,5%).
Новини авторинку – що цікавого
Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у цьому році очолив кросовер Toyota RAV4. На другій позиції опинився Ford F-Series, тоді як третє посіла Toyota Corolla. Падіння Tesla Model Y продовжується – продажі цього авто впали майже на 30%.
Також повідомлялося про новий рекорд продажів Toyota. За підрахунками фахівців, світові продажі Toyota (враховуючи дочірні компанії Daihatsu Motor Co. та Hino Motors Ltd.) у травні перевищили 955 тис машин. Це приблизно на 8% більше, ніж рік тому.