Дизельними бестселерами в Україні виявилися легендарні французькі авто

Серед імпортованих вживаних дизельних автомобілів перше місце посів Renault Mégane.

Упродовж минулого місяця в Україні зареєстрували майже 4,5 тисячі автомобілів із дизельними двигунами. Відносно травня 2025 року кількість таких авто скоротилася на чверть. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Із загальної кількості понад 1,1 тис. становили нові автомобілі (на 8% менше), а близько 3,4 тис. – вживані, імпортовані з-за кордону (спад на 29%).

Найпопулярнішими моделями виявилися легендарні французькі автомобілі. Серед нових дизельних легковиків лідером виявився кросовер Renault Duster, який давно має статус бестселера українського авторинку – його обирають завдяки універсальності та гарному співвідношенню ціни та якості. Придбати новий Duster в Україні можна за 943 500 гривень.

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ТОП-5 моделей нових дизельних автомобілів:

Renault Duster – 263 од. Volkswagen Touareg – 135 од. Toyota Land Cruiser Prado – 95 од. Škoda Kodiaq – 94 од. Toyota Hilux – 73 од.

Серед імпортованих вживаних дизельних автомобілів перше місце посів Renault Mégane, який давно став справжнім "народним" автомобілем – разом із Škoda Octavia та моделями від Kia та Hyundai. Mégane обирають зокрема за доступну вартість обслуговування та широкий вибір запчастин.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних автомобілів:

Renault Megane – 284 од. Nissan Qashqai – 235 од. Škoda Octavia – 219 од. Kia Sorento – 150 од. Hyundai Santa Fe – 149 од.

Авторинок України – останні новини

Раніше повідомлялося, що у травні автопарк України поповнився майже 3,3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У сегменті нових гібридних легковиків лідером ринку залишається кросовер Toyota RAV4. Другу позицію посіла ще одна модель японського виробника – кросовер Toyota Yaris Cross.

Також стало відомо, що минулого місяця український автопарк поповнився на 12,7 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Серед нових легкових авто найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson.

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