Ілля Ведмеденко

Серед нових легковиків китайського походження лідером виявився BYD Sea Lion 06.

Упродовж травня український ринок поповнився 900 легковими автомобілями, імпортованими з Китаю. Це на 43% нижче порівняно з показником травня 2025 року, повідомляє "УкрАвтопром".

Із загальної кількості придбаних автомобілів 754 одиниці становили нові авто (на 44% менше, ніж роком раніше), а 146 – уживані (їхній показник скоротився на 40%).

Найбільшу частку серед легкових автомобілів, ввезених із Китаю, становили електромобілі – 52% проти 85% у травні 2025 року. Частка гібридних моделей склала 28%, тоді як авто з бензиновими двигунами зайняли 18% ринку. На дизельні авто припало лише 2%.

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Серед нових легковиків китайського походження лідером став BYD Sea Lion 06. На тлі багатьох інших китайських моделей він вирізняється преміальним оснащенням та стильним дизайном. Серед інших переваг моделі – великий запас ходу.

Другу та третю позиції також займають автомобілі BYD, що говорить про довіру до бренду з боку українців.

ТОП-5 нових авто китайського походження:

BYD Sea Lion 06 – 89 од. BYD Song L – 75 од. BYD Leopard 3 – 57 од. Zeekr 7X – 39 од. Chery Tiggo 4 – 27 од.

Серед уживаних легкових автомобілів, ввезених із Китаю, найбільший попит мав Zeekr 7X – за місяць українці придбали 18 таких машин.

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Ринок авто в Україні – останні новини

Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 4,5 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. Порівняно з травнем 2025 року цей показник зменшився на 25%. Найбільший попит серед нових дизельних легкових автомобілів мав легендарний кросовер Renault Duster. Серед імпортованих уживаних легкових автомобілів із дизельними двигунами найбільш популярною моделлю виявився Renault Mégane.

Повідомлялося також, що у травні автопарк України поповнився майже 3,3 тисячі легкових автомобілів із гібридними силовими установками (HEV та PHEV). У сегменті нових гібридних легкових автомобілів лідером ринку виступає Toyota RAV4.

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