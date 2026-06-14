Власники водневих авто були здивовані: через 15 років доведеться міняти найдорожчу деталь

Німецькі журналісти з'ясували те, про що виробники не поспішають розповідати.

Водневі автомобілі роками позиціонувалися як альтернатива електричним – без громіздких батарей і зі швидкою заправкою. Але у виданні AMS розкопали деталь, яка ставить під сумнів усю цю логіку.

Водневі баки зроблені з пластику, армованого вуглецевим волокном – він витримує тиск у 700 бар і важить значно менше за сталь. Але з часом, як зазначають автори, цей матеріал починає пропускати молекули водню крізь стінки резервуара.

Через це регулятори встановили обов'язковий термін служби таких баків – рівно 15 років. Після цього їх треба замінювати повністю, незалежно від реального стану.

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Як відомо - один бак коштує близько 10 000 євро, а баків у машині зазвичай два або три. Додайте 4 000 євро за роботу – і рахунок сягає 34 000 євро, що у два-три рази дорожче за заміну акумулятора електромобіля.

Toyota підтвердила журналістам: баки міняти обов'язково кожні 15 років. На заміну трьох резервуарів іде три повних робочі дні. Hyundai Nexo нового покоління також підпадає під ці правила, тоді як старіші моделі живуть за нормами з терміном 20 років, за наявними даними.

Але, наприклад Honda Clarity офіційно в Німеччині не продавалася, тому місцевий сервіс відмовився обговорювати заміну баків. Тож коли машина досягне 15-річного віку – її доведеться просто здати на металобрухт.

Mercedes пішов ще далі – всі водневі GLC F-Cell здавалися лише в лізинг, а після його закінчення виробник їх розібрав. Тож питання ціни заміни баків для цих машин просто не існує.

Окрім баків, є ще паливний елемент – пристрій, що перетворює водень на електрику. Його мембрана з часом тріскається, шари деградують від перепадів температури і вологості. Виробники обіцяють від 5 000 до 8 000 годин роботи – це приблизно 200 000–320 000 км, за наявними даними.

Але реальність буває жорсткішою. Німець Тілль Вестберг купив Hyundai iX35 у 2016 році і проїхав лише 83 600 км – після чого паливний елемент повністю вийшов з ладу, як йдеться у матеріалі. За його словами, рахунок за ремонт склав 103 764,17 євро.

Hyundai пояснила: висока ціна – через зняття моделі з виробництва, а стандартний термін служби елемента – лише 5 000 годин, за даними виробника.

Єдиний, хто дивиться на це інакше – BMW. Інженери компанії розробили нову систему баків, яка може прослужити 25 років, як йдеться у матеріалі. Але це поки що лише плани для майбутнього iX5 Hydrogen.

Авторинок - новини

За підсумками продажів від початку 2026 року до квітня найпопулярнішим компактним автомобілем у світі стала Toyota Yaris, яка забезпечила собі 3,8% світового ринку, попри падіння продажів на 11,1%. Успіх моделі пояснюють її репутацією надзвичайно надійного, економічного та відносно доступного автомобіля для щоденних поїздок.

До трійки найпопулярніших компактних моделей також увійшли Renault Clio, чиї продажі зросли на 3,9%, та Nissan Kicks, який майже зберіг торішні показники, втративши лише 0,3%.

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