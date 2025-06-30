На об'єкті могли відновити завантаження вантажів.

Наприкінці червня підсанкційний російський проєкт "Арктик СПГ-2" збільшив видобуток природного газу до рекордного рівня.

Як пише Bloomberg, посилаючись на джерело, 28 та 29 червня добове виробництво на заводі ПАТ "Новатек" у середньому сягало 14 мільйонів кубометрів. Хоча зростання видобутку не завжди свідчить про збільшення обсягів виробництва зрідженого газу, раніше підприємство нарощувало випуск ЗПГ, коли мало можливість здійснювати відвантаження.

Упродовж більшої частини червня добовий видобуток газу на "Арктик СПГ-2" у середньому становив 8,9 мільйона кубометрів - порівняно з 9,4 мільйона кубометрів на день у попередньому місяці.

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Агентство зазначає, що цей об'єкт відіграє ключову роль у планах Росії потроїти виробництво зрідженого природного газу до 2030 року. Хоча ці амбіції були суттєво обмежені міжнародними санкціями після вторгнення в Україну, нещодавнє прибуття танкера, який завантажив партію ЗПГ, може свідчити про спроби Москви знайти шляхи обходу обмежень.

Що відомо про Арктик СПГ-2

Один із ключових енергетичних проєктів Росії розташований на Гиданському півострові за Полярним колом. Загальна проєктна потужність становить 19,8 млн тонн СПГ і до 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік.

Установки зведені на бетонних гравітаційних платформах, розташованих у морі. Загальна вартість проєкту оцінюється у понад 21 млрд доларів. Контрольний пакет (60%) належить російській компанії "Новатек".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив під міжнародні санкції з боку Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Великої Британії.

Обмеження зачепили не лише сам завод, а й ланцюги постачання, логістику та суднобудівну галузь. Зокрема, заблоковано постачання обладнання, іноземне фінансування, страхування й обслуговування флоту.

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