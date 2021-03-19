Автогаз в середньому подорожчав до 15,7 грн за літр.

Середня вартість автогазу на АЗС в Україні з 12 по 19 березня збільшилася на 30 копійок за літр - до 15,69 грн.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.

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Так, наприклад, на АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла в середньому на 40 копійок за літр і 50 копійок за літр, до 16,39 грн і 11,46 грн відповідно.

Автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав до 15,95 грн/л і 15,93 грн/л відповідно. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 28 копійок за літр - до 16,17 грн/л.

Відзначається, що різке зростання цін обумовлене можливим дефіцитом, викликаним припиненням поставок ДП і скрапленого газу швейцарським трейдером Proton Energy Group S. A. з 1 квітня. На його частку у 2020 році припадало 443 тис.тонн (22,3% ринку) поставок скрапленого газу в Україну.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Раніше експерти відзначали зростання цін на паливо на українських АЗС, яке спостерігається останні кілька місяців через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

Крім того, експерти відзначають, що під час карантину на заправках збільшився обсяг неякісних нафтопродуктів через мораторій на перевірки бізнесу.

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Автор: Ігор Орел