Три великі міста Росії зіткнулися з дефіцитом бензину після ударів ЗСУ

Співробітники АЗС підтвердили обмеження.

У Татарстані, Москві та Санкт-Петербурзі найбільші мережі АЗС почали обмежувати продаж пального в одні руки. Про це повідомляє "Медуза" та Telegram-канал Ксенії Собчак.

Як заявила прес-служба уряду Татарстану, офіційне пояснення влади – боротьба зі "штучним ажіотажем" та "забезпечення стабільної ситуації".

Однак, за попередніми даними, обмеження з'явилися наступного дня після того, як Збройні сили України 12 червня заявили про успішний удар по нафтопереробних заводах "ТАНЕКО" і "ТАІФ-НК" у Нижньокамську – саме в Татарстані.

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Татарстан – посідає друге місце в Росії за видобутком нафти після Ханти-Мансійського автономного округу, входить до п'ятірки за обсягами переробки, і саме там розташовані кілька великих нафтопереробних заводів.

Так, на АЗС "Татнєфті" в Москві та Санкт-Петербурзі діють обмеження до 20 літрів на бензин АІ-92 та АІ-95 і до 40 літрів на дизельне пальне. На заправках "Роснєфті" встановлено загальний ліміт – до 90 літрів у бак або каністру. "Лукойл", за тими ж даними, продає не більше 100 літрів бензину або дизелю за один чек.

Співробітники АЗС підтвердили, що ліміт на продаж пального в одні руки введено саме 12 червня – того ж дня, що й удар ЗСУ по татарстанських заводах.

Це вже не перший тривожний сигнал. Ще 2 червня обмеження запровадила мережа ОРТК, представлена переважно в Московській області та Новій Москві: бензин – не більше 60 літрів, дизель – не більше 100.

Тоді "Роснєфть" і "Татнєфть" запевняли, що ліміту немає – хоча допускали обмеження на окремих АЗС залежно від ситуації. У "Лукойлі" на той момент повідомляли про ліміт у 100 літрів на бензин, тоді як на дизель обмежень ще не було.

Що передувало

У ніч на 12 червня – у День Росії – ударні дрони атакували одразу кілька стратегічних підприємств у Татарстані та Самарській області РФ. Під удар потрапив один із найбільших нафтохімічних заводів країни – "Нижньокамськнефтехім", а також нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО", потужність якого оцінюється у 16,2 млн тонн нафти на рік.

На оприлюднених кадрах було видно великі осередки пожежі та густий чорний дим, а попередньо пошкодження могли отримати установки первинної переробки нафти та резервуарний парк.

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