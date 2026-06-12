'Салюти' у День Росії: атаковано хімзаводи та НПЗ в Татарстані та Самарській області (відео)

Мер Нижньокамська заявив, що в місті скасували всі святкові заходи з нагоди Дня Росії.

У ніч на 12 червня дрони атакували нафтохімічні та нафтопереробні об'єкти в Татарстані та Самарській області.

Про це повідомляє ArbatMedia, посилаючись на дані моніторингових каналів. Так, у Нижньокамську під удар потрапив один із найбільших нафтохімічних заводів у Росії "Нижньокамськнефтехім". Підприємство входить до структури "Сибура" і випускає синтетичні каучуки, пластики, мономери та поліефіри.

Видання повідомляє також про атаку на Нижньокамський НПЗ "Танеко". На опублікованих у мережі кадрах видно два великі осередки пожежі та густий чорний дим. За попередньою інформацією, пошкодження могли отримати дві установки АВТ, які використовуються на етапі первинної переробки нафти, а також резервуарний парк. Завод належить "Татнефті", його потужність оцінюється в 16,2 млн тонн на рік.

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Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв заявив, що в місті скасували всі святкові заходи до Дня Росії, який відзначається 12 червня.

Також удар було завдано по хімічному заводу "Тольяттикаучук" у Тольятті Самарської області. Підприємство належить "Татнефті" і виробляє синтетичні каучуки, мономери, полімери та присадки для автомобільних бензинів.

Нагадаємо, 12 червня окупанти відзначають своє головне державне свято - день Росії.

Останні удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, українські удари по Чебоксарам 9 червня були націлені на одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу – завод "ВНІІР-Прогрес", який виробляє навігаційні системи та антени CRPA "Комета", що використовуються в найнебезпечніших зразках російського озброєння.

Спеціаліст з військових технологій, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що саме продукція цього підприємства забезпечує точність російських ударів по Україні.

А в ніч на 11 червня в Краснодарському краї РФ було уражено нафтопереробний завод "Афіпський", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

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