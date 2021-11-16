Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "підстав для віялових відключень немає".

На сьогодні кількість вугілля на складах електростанцій критично низька і практично вчетверо нижча за прийняту норму. У зв'язку з чим не виключені віялові відключення електрики.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

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"Ми знаємо, що з 12 великих теплогенеруючих підприємств країни на десяти - недостатні запаси енергоносіїв. І ця ситуація, у разі великих морозів, може призвести до віялових відключень, чого не було багато років", - наголосив мер столиці Віталій Кличко.

У відповідь за заяву мера столиці прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "підстав для віялових відключень немає".

"Не було грошей". Тепер гроші є, вугілля їде", - заявив Шмигаль.

Доступ до міждержавних перетинів електромереж:

26 жовтня 2021 року компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила аварійні поставки електроенергії.

11 листопада Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в обсязі 100 МВт.

Автори: Ірина Прокоф'єва, Олександр Ребенчук