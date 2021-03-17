Юристи радять перевіряти реєстр боржників та автоматизовану систему виконавчих проваджень.

У реєстрі боржників перебуває понад два мільйони українців. Але не всі навіть знають, що потрапили до цієї бази. Наприклад, киянину Михайлу нарахували майже мільйон гривень боргу. Чоловік оббивав пороги чиновників два тижні, але ніхто не зміг пояснити ситуацію.

Читайте такожБорги українців за комуналку зросли до 81 мільярда гривеньПро це повідомляє ТСН.ua.

"Михайло ветеран українсько-російської війни, там дістав контузію, тепер має інвалідність і живе на пенсію. Про борг у майже мільйон гривень дізнався, коли оновив застосунок "Дія". Згідно з даними, він нібито заборгував 775 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після цього чоловік спробував з’ясувати, звідки такий борг, але до кабінетів чиновників потрапити виявилося не так легко. Один із них не відповів, до кабінету іншого не пустили.

"Усе розпочалося ще три роки тому, коли Михайло потрапив у ДТП. На місці аварії чоловік визнав провину. За ремонт позашляховика сплатила страхова 90 тисяч гривень. Проте потерпіла водійка Range Rover подала до суду з вимогою доплатити їй ще 130 тисяч гривень. Перша інстанція позов не задовольнила", - інформує видання.

"Потім був інший суд, про який мене не повідомили, не мого адвоката. Суд минув і мене визнали винним", - бідкається чоловік.

За рішенням апеляційного суду, Михайло винен 130 тисяч, але не ті, які йому нарахували. Тож журналісти разом із чоловіком поїхали до Державної виконавчої служби, яка відповідає за те, щоб українці вчасно виконували рішення суду.

У структурі стало зрозуміло, що сума боргу - технічна помилка. Як виявилось, історія Михайла не перша. І сталася вона через помилку виконавця. Потім у застосунку "Дія" її продублював співробітник підприємства інформаційної системи. Це держструктура, яка веде реєстри.

"Насправді, ситуація така, що законом передбачено виправлення арифметичних і граматичних помилок у документах", - сказала заступниця начальника управління Державної виконавчої служби Києва.

Аби не потрапити у схожу ситуацію, треба перевіряти реєстр боржників. Цілком ймовірно, що ваші дані внесли помилково, а ви й знати не будете, поки не зберетесь оформити на себе майно. Якщо ваше прізвище перебуває в цьому реєстрі, наприклад, оформити квартиру не зможете.

"Міністерство юстиції розробило ці джерела: реєстр боржників та автоматизована система виконавчих проваджень. Зайдіть на сайт, введіть своє прізвище, ІПН і подивіться, чи немає вас серед боржників", - радить юрист Дмитро Кравець.

Власниця елітної автівки повідомила, що нібито пробачила борг Михайла.

"Ми розуміємо, що грошей у нього немає і ніхто їх не вимагає", - сказала вона.

Утім, попри слова водійки з пенсії чоловіка щомісяця вираховуватимуть певний відсоток доки не виплатить 130 тисяч. І помилка в "Дії" швидко не зникне. Чиновники кажуть, щоби її виправити потрібно до двох місяців.

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Автор: УНІАН