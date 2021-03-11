Також Мінцифри планує покрити 95% території України якісним Інтернетом.

Міністерство цифрової трансформації планує за три роки, до 2023 року, оцифрувати всі державні послуги.

Читайте такожМінцифри назвало топ-проекти цифрової трансформації в УкраїніПро це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі "Україна 30" у Києві.

"Ми хочемо за три роки, вже рік нам це вдається, оцифрувати всі послуги, які є в державі", - сказав він.

Також Федоров повідомив, що Мінцифри, крім держпослуг, ставить перед собою ще три стратегічні цілі: покриття 95% території України якісним Інтернетом, навчання 6 мільйонів українців цифрової грамотності та збільшення частки IT до 10% ВВП з нинішніх з 3,7-4,2%.

Що цьому передувало

Міністерство цифрової трансформації планує до 2023 року реалізувати 94 проекти цифрової трансформації, які включають 384 підпроекту.

Ці проекти включають наступні напрямки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл та інше.

Уряд визначив диджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши сервісу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

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Автор: Павло Степанець