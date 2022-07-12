Бразилія хоче укласти угоду з Росією про закупівлю дешевого дизеля.
Про це заявив президент країни Жаїр Болсонару, цитує Reuters.
Болсонару не уточнив ніяких подробиць.
"Це має сенс і в кінцевому підсумку може статися", - сказав високопоставлений чиновник Міністерства економіки на умовах анонімності, відмовившись повідомити подробиці.
Як пише агентство, високі ціни на паливо підірвали надії Болсонару на переобрання перед жовтневим голосуванням, в результаті чого він відстає в опитуваннях громадської думки від колишнього лідера лівих Луїза Інасіо Лула да Сілви.
Незрозуміло, як Бразилія купуватиме російське дизельне паливо, не зіткнувшись із західними санкціями, накладеними на Москву через її вторгнення в Україну.
Болсонару проігнорував прохання США і зустрівся з Путіним всього за кілька днів до початку війни. З того часу він заявляв, що його відносини з російським лідером дозволили Бразилії зберегти доступ до добрив, які мають вирішальне значення для великого агропромислового сектора країни.
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