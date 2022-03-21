Черговий наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Британський уряд збирається тимчасово націоналізувати місцевий підрозділ "Газпрому". Він називається Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd і обслуговує приблизно 30 тисяч бізнес-клієнтів.

Інформацією поділилося видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. За відомостями порталу, підготовка уряду свідчить, що компанія відчуває тиск через війну в Україні. Енергетичні фірми все частіше відвертаються від "Газпрому" і не проводять закупівлі. Лише кілька європейських компаній продовжують співпрацювати з російським постачальником газу на позабіржовому ринку.

Gazprom Marketing & Trading в 2020 році забезпечував п'яту частину газу у Великобританії. Дочірній підрозділ "Газпрому" управляється з офісів в Манчестері і Лондоні, проте ніхто з членів компанії не зміг дати Bloomberg коментарі щодо поточної ситуації.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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