Британський уряд збирається тимчасово націоналізувати місцевий підрозділ "Газпрому". Він називається Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd і обслуговує приблизно 30 тисяч бізнес-клієнтів.
Інформацією поділилося видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. За відомостями порталу, підготовка уряду свідчить, що компанія відчуває тиск через війну в Україні. Енергетичні фірми все частіше відвертаються від "Газпрому" і не проводять закупівлі. Лише кілька європейських компаній продовжують співпрацювати з російським постачальником газу на позабіржовому ринку.
Gazprom Marketing & Trading в 2020 році забезпечував п'яту частину газу у Великобританії. Дочірній підрозділ "Газпрому" управляється з офісів в Манчестері і Лондоні, проте ніхто з членів компанії не зміг дати Bloomberg коментарі щодо поточної ситуації.
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