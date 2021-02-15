Запаси газу в підземних сховищах скоротилися до 19,73 мільярда кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 6 по 13 лютого скоротилися на 4% - до 19,73 мільярда кубометрів.

Читайте такожУ Міненерго не знають, скільки газу в підземних сховищах-ВітренкоПро це свідчать дані Державної компанії "Оператор ГТС".

Станом на 13 лютого запаси газу в ПСГ були на 21% більше, ніж на аналогічну дату 2020 року (16,3 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 64%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда кубометрів.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

Станом на 28 жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів.

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Автор: Ігор Орел