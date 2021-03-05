За словами голови регулятора, річний продукт дозволить громадянам "не смикатися щомісяця і думати, яка ціна на газ".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла попереднє рішення, що зобов'язує всі газопостачальні компанії опублікувати річні ціни на газ для населення до 25 Квітня для набрання чинності з 1 травня 2021 року.

Читайте такожВведення річного тарифу на газ для населення можуть перенести: у "Нафтогазі" назвали терміниЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне попереднє рішення регулятор прийняв сьогодні.

Згідно з постановою, постачальники природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на власних веб-сайтах ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, та іншу інформацію про базову літню пропозицію.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив, що річні контракти газопостачальних компаній ніяк не завадять громадянам змінювати постачальника газу в будь-який час.

"Річний продукт дозволить громадянам не шарахатися кожен місяць і думати, яка ціна на газ. Це дозволить нівелювати волатильність і захистити таким чином споживачів, тому річний продукт будемо вводити", - сказав він.

Тарасюк сказав, що сьогодні, 5 березня, документ отримує попереднє схвалення і починається процес громадського обговорення для того, щоб з 1 травня його ввести.

Що цьому передувало

1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

У січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск річного контракту на постачання газу для населення з другого кварталу.

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Автор: Бредіхіна Ганна