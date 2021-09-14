Станом на ранок вівторка, 14 вересня, ціна найближчого жовтневого ф'ючерсу на спотовий Індекс TTF на газ на біржі ICE Futures досягла 65,5 євро за кВт.ч, або $800,2 за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані біржі.
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Чому змінюється ціна:
Головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.
Разом з тим компанія Оператор ГТС України скоротила виставляються на аукціон додаткові тверді транзитні потужності на жовтень до 9,8 млн кубометрів на добу з 15 млн кубометрів на добу в попередні місяці.
Місячний аукціон пройде на майданчику Regional Booking Platform 20 вересня.
Що чекає Україну:
Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі та вже перевищили 20 тис.грн за тисячу кубометрів.
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.
Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.
"Зараз ми побили історичний максимум ціни. До цього ціна досягала рекордних 450 доларів у 2008 році в Південно-Східній Європі. Складно сказати, якими будуть ціни на газ в зимовий період. Подивимося. Зараз ситуація складається під логіку запуску "Північного потоку-2", в тому числі. Плюс є дефіцит поставок скрапленого газу на європейський ринок. Зараз на газовому ринку явна бульбашка", - сказав Землянський.
"Вартість ф'ючерсу і вартість реальної партії ресурсу - дві великі різниці. Зараз йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.
Як змінювалася ціна:
- З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.
- У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.
- 1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.
- На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.
- 10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.
- Вранці 13 вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів.