Місячний аукціон пройде на майданчику Regional Booking Platform 20 вересня.

Станом на ранок вівторка, 14 вересня, ціна найближчого жовтневого ф'ючерсу на спотовий Індекс TTF на газ на біржі ICE Futures досягла 65,5 євро за кВт.ч, або $800,2 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі.

Читайте такожЦіна на газ в Україні перевищила 23 тисячі гривень за тисячу кубометрів

Чому змінюється ціна:

Головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.

Разом з тим компанія Оператор ГТС України скоротила виставляються на аукціон додаткові тверді транзитні потужності на жовтень до 9,8 млн кубометрів на добу з 15 млн кубометрів на добу в попередні місяці.

Місячний аукціон пройде на майданчику Regional Booking Platform 20 вересня.

Що чекає Україну:

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі та вже перевищили 20 тис.грн за тисячу кубометрів.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

"Зараз ми побили історичний максимум ціни. До цього ціна досягала рекордних 450 доларів у 2008 році в Південно-Східній Європі. Складно сказати, якими будуть ціни на газ в зимовий період. Подивимося. Зараз ситуація складається під логіку запуску "Північного потоку-2", в тому числі. Плюс є дефіцит поставок скрапленого газу на європейський ринок. Зараз на газовому ринку явна бульбашка", - сказав Землянський.

"Вартість ф'ючерсу і вартість реальної партії ресурсу - дві великі різниці. Зараз йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.

Як змінювалася ціна:

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.

На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.

10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.

Вранці 13 вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів.

Автор: Олена Коваленко