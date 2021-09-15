Ціна жовтневого ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF перевищила 960 дол. за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані торгів.
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Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі – низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.
Чому змінюється ціна:
Головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.
Разом з тим компанія Оператор ГТС України скоротила додаткові тверді транзитні потужності на жовтень до 9,8 млн кубометрів на добу з 15 млн кубометрів на добу в попередні місяці.
Місячний аукціон пройде на майданчику Regional Booking Platform 20 вересня.
Що чекає Україну:
Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі та вже перевищили 20 тис.грн за тисячу кубометрів.
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.
Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.
"Зараз ми побили історичний максимум ціни... йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.
Як змінювалася ціна:
- З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.
- У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.
- 1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.
- Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.
- На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.
- 10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.
- Вранці 13 вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів.
- 14 вересня 2021 року ціна на газ в Європі побила черговий історичний рекорд.