Серед основних причин: низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування.

Ціна жовтневого ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF перевищила 960 дол. за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів.

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Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі – низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Чому змінюється ціна:

Головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.

Разом з тим компанія Оператор ГТС України скоротила додаткові тверді транзитні потужності на жовтень до 9,8 млн кубометрів на добу з 15 млн кубометрів на добу в попередні місяці.

Місячний аукціон пройде на майданчику Regional Booking Platform 20 вересня.

Що чекає Україну:

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі та вже перевищили 20 тис.грн за тисячу кубометрів.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

"Зараз ми побили історичний максимум ціни... йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.

Як змінювалася ціна:

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.

10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.

Вранці 13 вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів.

14 вересня 2021 року ціна на газ в Європі побила черговий історичний рекорд.

Автор: Ігор Орел