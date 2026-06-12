Ціни на дизель в Україні пішли вниз: де зараз найдешевше пальне

Вартість дизельного пального на внутрішньому ринку знизилася через спад світових котирувань.

За період з 5 по 12 червня мережі АЗС в Україні знизили вартість пального, а найбільше – дизельного. Про це повідомляє профільний портал enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії "А-95".

Як змінювалися ціни на дизель

Середня ціна ДП за тиждень впала на 2,40 грн/л - до 82,76 грн/л.

Лідером за зниженням ціни на дизель стала мережа Grand Petrol, де пальне подешевшало на 7 грн/л і сьогодні коштує 82,99 грн/л. Здешевлення частково пояснюється запуском акційної знижки у 5 грн/л, що діє з п’ятниці до понеділка. На 4 грн/л зменшили ціни VostokGaz і Brent Oil, тоді як у мережі KLO дизпаливо подешевшало на 3,50 грн/л – до 82,90 грн/л.

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До загального зниження вартості дизеля приєдналися й найбільші мережі. ОККО, WOG та UKRNAFTA скоригували ціни вниз на 3 грн/л. Дизель на ОККО та WOG знизився до 85,90 грн/л, а в UKRNAFTA – до 82,90 грн/л.

Серед великих мереж найнижчий рівень цін і надалі зберігає UPG – 80,90 грн/л (на 2 грн/л менше, ніж раніше).

Як змінювалися ціни на бензин

Динаміка зниження цін на бензин А-95 була помірнішою. За тиждень середня вартість пального в країні скоротилася на 56 коп./л – до 75,18 грн/л.

Найбільш суттєво ціну переглянула мережа Grand Petrol, де бензин подешевшав на 6 грн/л. У мережі "Авантаж 7" зниження склало 2 грн/л, у БРСМ – 1,57 грн/л, у "Фактор" – 1,5 грн/л. ОККО, WOG, SOCAR і KLO зменшили ціни на 1 грн/л.

Бензин А-95+ у середньому подешевшав на 54 коп./л - до 78,74 грн/л. Найбільше – на 6 грн/л – ціни знизила Grand Petrol. ОККО, WOG, SOCAR, KLO й Neftek скоригували вартість на 1 грн/л.

Чому знижуються ціни на пальне

За словами фахівців, зниження цін на внутрішньому ринку пов’язане з падінням світових котирувань, що за місяць зменшилися на 18%. Більш стрімке зниження цін на дизель пояснюється швидшою динамікою світового ринку порівняно з бензином.

Очікується, що ринок і надалі падатиме через здешевшання нафти на тлі переговорів між Іраном і США. Втім, повної ясності з цього питання досі немає

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомив, що ближче до початку осені не виключається новий етап зростання цін на пальне – вартість дизеля може сягнути 90–95 грн/л. За його словами, дефіцит енергоносіїв, спричинений війною проти Ірану, може посилитися через додаткові фактори.

Нагадаємо, останнім часом ціни на нафту продовжили зростати на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, відсутності прогресу в переговорах між США та Іраном, а також попереджень щодо критично низького рівня світових запасів сировини.

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