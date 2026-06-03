Нафта знову дорожчає на тлі загострення на Близькому Сході, - Reuters

Глобальні запаси нафти можуть досягти критично низьких рівнів перед піковим літнім сезоном споживання.

Світові ціни на нафту у середу продовжили зростання на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, відсутність прогресу в переговорах між США та Іраном, а також попередження про критично низькі світові запаси сировини, пише Reuters.

Станом на 08:40 за київським часом ф'ючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту Brent подорожчали на 1,56 дол., або 1,6%, до 97,56 дол. за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1,61 дол., або 1,7%, до 95,37 дол. за барель.

Напередодні обидва еталонні сорти завершили торги на найвищому рівні за останній тиждень.

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За даними американських військових, Іран запустив балістичні ракети у напрямку сусідніх держав Кувейту та Бахрейну, однак цілей вони не досягли. У відповідь американські сили завдали ударів по іранському острову Кешм.

"Затягування переговорів між США та Іраном, а також попередження Міжнародного енергетичного агентства про критично низькі світові запаси нафти додають премію за ризик до базових цін", - зазначив старший аналітик нафтового ринку LSEG Емріл Джаміль.

Напередодні керівник відділу нафтової промисловості та ринків Міжнародного енергетичного агентства заявив, що глобальні запаси нафти можуть досягти критично низьких рівнів перед піковим літнім сезоном споживання, якщо темпи скорочення резервів збережуться.

Старший стратег банку ANZ Деніел Гайнс зазначив, що будь-які спроби повністю відновити судноплавство через Ормузьку протоку залишаються складними через замінування Іраном значної частини цього стратегічно важливого маршруту.

"Кількість суден, які намагаються пройти протокою, дещо зросла, але загальний обсяг транзиту все ще значно нижчий за доконфліктний рівень", - зазначив він.

За інформацією агентства від джерел ринку, запаси сирої нафти у США минулого тижня скоротилися сьомий тиждень поспіль. За тиждень, що завершився 29 травня, запаси зменшилися на 6,8 млн барелів.

США та Іран - останні новини

31 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп вирішив переписати мирну угоду з Іраном на фінальному етапі. Після ознайомлення з проєктом документа президент США висунув додаткові вимоги до домовленостей, яких американські переговірники досягли під час контактів з іранською стороною.

Раніше повідомлялося, що штати запровадили нові санкції проти Ірану через нафтову торгівлю. Під обмеження потрапили вісім суден, що транспортують іранську сиру нафту та нафтопродукти на світові ринки, а також понад 15 компаній у різних країнах.

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