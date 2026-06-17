Бізнес купуватиме електроенергію за фіксованими цінами: уряд ухвалив важливе рішення

Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період.

Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії, завдяки чому український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом.

Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – "Енергоатому" і "Укргідроенерго": 2% – через квартальні контракти, 1% – через піврічні та ще 1% – через річні.

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"Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають. Новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що для виробників електроенергії це також означає прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці.

Свириденко повідомила, що такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах Європейського Союзу. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє.

"Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності", - наголосила прем’єрка.

Ціни на електроенергію в Україні - останні новини

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити тарифи НЕК "Укренерго" з 1 липня поточного року. Так, тариф на передачу електроенергії пропонують підвищити на 21,62% і встановити на рівні 903,53 грн/МВт⋅год (без ПДВ). Тариф на диспетчеризацію має зрости на 7,83% – до 118,64 грн/МВт⋅год.

Для населення в Україні діє єдиний фіксований тариф на електроенергію – в розмірі 4,32 грн/кВт⋅год з урахуванням ПДВ, незалежно від обсягу споживання. Його не змінювали з червня 2024 року.

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