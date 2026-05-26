Регулятор хоче підвищити тарифи 'Укренерго': чи зміниться ціна кіловата для населення

Нові тарифи планують ввести вже за місяць.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити тарифи НЕК "Укренерго" з 1 липня поточного року. Дану інформацію оприлюднили під час відкритого засідання НКРЕКП.

Так, тариф на передачу електроенергії пропонують підвищити на 21,62% і встановити на рівні 903,53 грн/МВт⋅год (тут і далі без ПДВ). Тариф на диспетчеризацію має зрости на 7,83% – до 118,64 грн/МВт⋅год.

Щодо підприємств "зеленої" електрометалургії, то для них зростання тарифу на передачу електроенергії буде вдвічі більшим – на 42%, до 535,97 грн/МВт⋅год. Вищенаведені цифри є попередніми та ще мають бути остаточно затверджені НКРЕКП.

Слід зазначити, що тарифи "Укренерго" не зачеплять побутових споживачів і вартість електроенергії для населення в разі їх затвердження не зміниться.

До цього в "Укренерго" пропонували підвищити тариф на передачу електроенергії на 29%, для "зеленого" виробництва – на 53%, а на диспетчеризацію – на 55,5%.

Попереднє підвищення тарифів "Укренерго" з боку НКРЕКП було ухвалене в кінці минулого року. Згідно з рішенням комісії, тарифи мали зрости в два етапи – з січня і квітня місяця, причому друге підвищення розглядалося як остаточне до кінця 2026 року.

Для населення в Україні діє єдиний фіксований тариф на електроенергію – в розмірі 4,32 грн/кВт⋅год з урахуванням ПДВ, незалежно від обсягу споживання. Його не змінювали з червня 2024 року.

