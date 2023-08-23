Станом на 16:33 за Києвом нафта марки Brent коштувала $82,11 за барель.

Жовтневі ціни на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 14:33 за Києвом подешевшали на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за барель.

Згідно з даними Investing, станом на 16:33 за Києвом нафта марки Brent коштувала $82,11 за барель. Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за барель.

Станом на 16:44 за Києвом нафта марки WTI коштувала $77,64 за барель. Ціни на нафту почали різко знижуватися на побоюваннях з приводу повільного зростання економіки Китаю, найбільшого імпортера палива в світі.

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Що відбувається з цінами

9 серпня 2023 року ЗМІ писали про те, що вперше за два роки Пекін почав втрачати інтерес до російського імпорту.

Станом на 9 серпня 2023 року американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 21 цент, або 0,2%, до 82,71 долара. Ціни на нафту знизилися, оскільки побоювання з приводу повільного попиту з боку Китаю посилилися.

21 серпня 2023 року ціни на нафту вийшли на нові цифри. Жовтневі ф'ючерси на Brent дорожчали на Лондонській біржі ICE Futures на $0,47 (0,55%), до $85,27 за барель. Brent подорожчала на $0,68 (0,8%) до $ 84,8 за барель.

Вересневі ф'ючерси на WTI дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,53 (0,65%), до $81,78 за барель.

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